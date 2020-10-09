YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Tren Garı’nda kanalizasyon bağlantı çalışması

İzmit Tren Garı’nda kanalizasyon bağlantı çalışması

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.10.2020 14:10 | Son Güncelleme

Büyükşehir, İzmit Tren Garı bölgesinde sağanak yağışlarda olumsuzluk yaşanmaması için kollektör hattı alternatif deşarj hattı çalışması yapacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçe Tren Garı bölgesinde sağanak yağışlarda olası taşkınların önüne geçmek için kanalizasyon kollektör hattı için alternatif deşarj hattı çalışması yapacak.

İzmit Tren Garı’nda kanalizasyon bağlantı çalışması

Büyükşehir, İzmit Tren Garı bölgesinde sağanak yağışlarda olumsuzluk yaşanmaması için kollektör hattı alternatif deşarj hattı çalışması yapacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçe Tren Garı bölgesinde sağanak yağışlarda olası taşkınların önüne geçmek için kanalizasyon kollektör hattı için alternatif deşarj hattı çalışması yapacak. 10-15 Ekim tarihleri arasında İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak kanalizasyon bağlantı hattı çalışmaları, bölgede trafiğin yoğun olmasından dolayı 23.00-06.00 saatlerinde yapılacak. Çalışma nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından trafik düzenlemesi yapılacak.
İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi istikametinden gelen mevcut kutu menfez şeklinde inşa edilmiş olan atıksu kollektör hattı, İzmit Tren Garı yan tarafından devam edip demiryolları altından geçerek Salim Dervişoğlu Caddesi’nde kanalizasyon kollektör hattına bağlanarak İSU Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisine gitmekte. Ana taşıyıcı görevindeki bahse konu atıksu kollektör hattı normal şartlarda dolu çalışmakta olup aşırı yağışlarda ise İzmit Tren Garı ile TCDD Lojmanları civarında muayene bacalarından dışarı taşmakta ve insan sağlığı açısından büyük risk oluşturmakta.
İSU Genel Müdürlüğü, yaşanan sıkıntının önüne geçmek için Tren Garı tramvay hattı kuzey tarafında bulunan mevcut 1400 mm çapındaki betonarme boru kanalizasyon hattın, mevcut atık su kollektör hattına bağlanması için çalışma yapacak. Sigorta görevi görecek alternatif bir deşarj oluşturulması hedeflenen çalışma, cumartesi günü başlayacak ve perşembe gününe kadar sürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Casper VIA S48 satışta
Casper VIA S48 satışta
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:53
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Kandıra Eczanesi
Kandira
Palandöken Eczanesi
Darica
Nur Eczanesi
Karamursel
Akcan Eczanesi
Derince
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Özbay Eczanesi
Golcuk
Hakan Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor.
Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor.
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.