İzmit ulaşımı için ‘Ortak Havuz’ anlaşmasında imzalar atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki UlaşımPark ile SS. 5 No’lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi arasından şehir içi toplu taşıma sözleşmesi konusunda protokol imzalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren UlaşımPark, SS. 5 No’lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifiyle şehir içi toplu taşıma sözleşmesi konusunda anlaştı. Anlaşma ile İzmit ilçesinde “Ortak Havuz Sistemi” için ilk adım atıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun katılım sağladığı protokol anlaşmasına Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi, UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar, Kocaeli Otobüsçü ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, SS. 5. No’lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız da yerini aldı. Görüşmelerin tamamlanmasıyla, UlaşımPark ile SS. 5. No’lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifiyle gerçekleşen gelir paylaşımına dair protokol sözleşmesi hususunda karşılıklı imzalar atıldı.

Protokol kapsamında SS. 5 No’lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifiyle ve UlaşımPark otobüsleri, 21 adet hatta hasılat paylaşımlı sistemde çalışacak. Yoğunluk yaşanan hatlarda uygun tipte otobüslerle hizmet sağlanmaya başlayacak ve yolcuların taleplerine uygun sefer ve saat düzenlemeleri yapılabilecek. Uygulamanın ileriki safhalarında hat optimizasyonu kapsamında Derince şehir içi hatları ve İzmit tepe hatları ana hat besleme mantığıyla düzenlenecek yolcuların daha hızlı daha konforlu hizmet alması sağlanacak. Ayrıca yolculuk maliyetleri de düşürülmeye çalışılacak.

Protokol anlaşmasından sonra konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “3-4 aylık bir süreç sonucunda bu noktaya geldik. Protokolün maddelerini oluşturmak için yaklaşık 30’a yakın toplantı yapıldı. Amacımız vatandaşlarımızın huzurlu, rahat ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlamaktır. Bu protokol ile ücret toplama sisteminde de yolcu kapma, durağa uğramama gibi olumsuzlukların da önüne geçmek istiyoruz. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yapılan anlaşmanın geleceğe dair diğer kooperatiflere de örnek olmasını, onlarla da en kısa süre içerisinde bu tür anlaşmalar gerçekleştirmek istediğimizi belirtiyorum” dedi.

Anlaşmanın önemine dikkat çeken Kocaeli Otobüsçü ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise, “Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere anlaşmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılan protokolün İzmit’le başlayıp bir örnek model haline gelmesini ve Kocaeli’ye yayılmasını temenni ediyorum. Proje ile birlikte kamu ile özel sektör arasındaki rekabet tamamen ortadan kalkacak. Ortak çalışma ve ortak paylaşma kültürünü oluşturacağız. Proje, Kocaeli’de yeni bir atılım olacak. Her iki taraf içinde gerçekleştirilen anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



