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İzmit ve Gebze’de geçici güzergah oluşturuldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.06.2020 13:44 | Son Güncelleme

İSU ve İZGAZ’ın altyapı çalışmaları nedeniyle 29 Haziran Pazartesi günü İzmit ve Gebze ilçelerinde geçici güzergah uygulaması yapılacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve İZGAZ’ın altyapı çalışmaları nedeniyle İzmit ve Gebze ilçelerinde geçici güzergah uygulaması yapacak.

İSU ve İZGAZ’ın altyapı çalışmaları nedeniyle 29 Haziran Pazartesi günü İzmit ve Gebze ilçelerinde geçici güzergah uygulaması yapılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve İZGAZ’ın altyapı çalışmaları nedeniyle İzmit ve Gebze ilçelerinde geçici güzergah uygulaması yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Pazartesi günü İzmit ilçesi Alemdar Caddesi Ve Hürriyet Caddesi’nin kesiştiği noktada altyapı çalışması yapacak. Bölgede yapılacak altyapı nedeniyle Ulaşım Daire Başkanlığı geçici güzergah oluşturdu. Çalışma süresince Alemdar Caddesi Ve Hürriyet Caddesi araç trafiğine kapatılacak. Araçlar çalışma süresince Hürriyet Caddesi, Abdurrahman Yüksel Caddesi Ve İnönü Caddesi’nden oluşan güzergahı kullanacak.
Gebze’de ise İZGAZ doğalgaz hattı için altyapı çalışması yapacak. Gebze Pelitli Mahallesi mevkiinde yapılacak çalışma nedeniyle Tavşanlı ve Çiftlik Caddeleri araç trafiğine kapatılacak. Bölgeyi kullanan araç sürücüleri geçici güzergah olarak D-100 yanyol, Kirazpınar Kavşağı, Organize Sanayi yolu ve Tembelova Kavşağı’nı kullanacak.

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