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İzmit Yenimahalle’de altyapı hatları yenileniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

İzmit ilçesi Kuruçeşme Yenimahalle’de altyapı problemleri yaşanan bölgelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatı yapılıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kuruçeşme Yenimahalle’de altyapı problemleri yaşanan bölgelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

İzmit ilçesi Kuruçeşme Yenimahalle’de altyapı problemleri yaşanan bölgelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatı yapılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kuruçeşme Yenimahalle’de altyapı problemleri yaşanan bölgelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, bölgede yeni yapılan okulların faaliyete geçmesi ile birlikte yoğun bir trafiğin yaşandığı mahallede yaşanan altyapı problemlerini gidermek için bir süre önce çalışmalara başladı. Kuruçeşme Yenimahalle’nin İsmail Akyıldız Hoca, Tayfun, Erdil ve Edebali Sokaklarında boru döşeme çalışmaları yapılıyor. Çeşitli çaplarda düktil font ve betonarme boru kullanılarak yapılan imalat çalışmaları kapsamında toplam 400 metre uzunluğunda yağmursuyu, bin 100 metre uzunluğunda kanalizasyon ve bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı inşa edilecek.
Bölgede yaşayan insanların yaşam kalitesini artıracak olan sağlıklı altyapı yenileme çalışmaları, alınan güvenlik önlemleri kapsamında sürdürülüyor. Yenimahalle’deki altyapı çalışmalarını kısa bir süre içerisinde tamamlayacaklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelililerin yaşam kalitesi için çalıştıklarını söyleyerek, ”İl genelinde olduğu gibi İzmit Yenimahalle’de de hemşerilerimiz için çalışıyoruz. Kısa bir süre içinde tamamlanacak altyapı çalışmalarında yeni yağmursuyu hatları ile yüzey sularını toparlayarak uzaklaştıracağız. Sağlıklı içme suyu ve kanalizasyon hatları ile uzun yıllar bölgenin ihtiyacı karşılanmış olunacaktır” dedi.

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