YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit’de caddeler kaldırımlarla düzenleniyor

İzmit’de caddeler kaldırımlarla düzenleniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:28 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Akarsu Caddesi’nde kaldırım imalatı gerçekleştirdi.Yol onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında il genelinde çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırım imalatlarını da sürdürüyor.

İzmit’de caddeler kaldırımlarla düzenleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Akarsu Caddesi’nde kaldırım imalatı gerçekleştirdi.
Yol onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında il genelinde çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırım imalatlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Akarsu Caddesi’nde kaldırım imalatı ve caddenin belli bölümlerinde taş duvar imalatı gerçekleştirdi. İnşa edilen taş duvar kısımlarının olduğu yerlerde, vatandaşların can güvenliği için yaya korkuluk imalatı yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan imalat çalışması ile caddenin modern bir görünüme kavuşması sağlandı.
Çalışmalar dahilinde Akarsu Caddesinin 750 metrelik kısmında kaldırım imalat çalışması yapıldı. 1,5 metre genişliğinde inşa edilen kaldırımlarda toplam bin 300 metrekare parke imalatı gerçekleştirildi.

İzmit’de caddeler kaldırımlarla düzenleniyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Kontrolden çıkan otomobil mesire alanına uçtu: 1 yaralıKontrolden çıkan otomobil mesire alanına uçtu: 1 yaralı
Kızılay İş Merkezi gece yıkılacakKızılay İş Merkezi gece yıkılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:17
İkindi
15:51
Akşam
18:15
Yatsı
19:38

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Beylik Eczanesi
Gebze
Ferah Eczanesi
Korfez
Menderes Eczanesi
Cayirova
Özbay Eczanesi
Golcuk
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Nazlı Eczanesi
Gebze
Derman Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor

Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kartepe Belediyesi’nden yeniyılda kar mesaisi

Kartepe Belediyesi’nden yeniyılda kar mesaisi

İzmit’te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor

İzmit’te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor

Depremzede öğrenciler, Darıca Hayvanat Bahçesi'ni gezdi

Depremzede öğrenciler, Darıca Hayvanat Bahçesi'ni gezdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.