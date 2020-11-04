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İzmit’in 3 perisi milli takımda ter dökecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.11.2020 12:53 | Son Güncelleme

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımından 3 sporcu milli takım kadrolarında yer almayı başardı.Bu yıl kadrosunu gençleştiren İzmit Belediyespor, yine zirvede kalma mücadelesini sürdürüyor.

İzmit’in 3 perisi milli takımda ter dökecek

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımından 3 sporcu milli takım kadrolarında yer almayı başardı.
Bu yıl kadrosunu gençleştiren İzmit Belediyespor, yine zirvede kalma mücadelesini sürdürüyor. Sahada daha dinamik ve savunma ağırlıklı oyunlar sergileyen Kadın Basketbol takımının 3 sporcusu ise başarıları sayesinde milli takım kadrolarına davet edildi. Türkiye’yi Avrupa’da başarıyla temsil eden İzmit Belediyesi Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Kübra, Milica ve Egle gösterdikleri başarıyla milli takımda yerini aldı. Sporculardan Kübra Erat Türkiye Milli Takımı aday kadrosuna davet edilirken, Egle Siksniute Litvanya ve Milica Jovanovic Karadağ milli takımı kadrolarına davet edildi.
Arnavutluk ve Sırbistan ile oynanacak karşılaşmalarda Kübra Erat, Milli Takım kadrosunda yer alacak. Karşılaşmalarda takımın oyuncularından Milica İsrail’e karşı, Egle ise milli forması ile Slovenya ve Bulgaristan’a karşı mücadele edecek. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımından milli takıma davet edilen sporcular 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’te Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Karşılaşma ardından kamplarına katılacak olan sporcular 21 Kasım’da İzmit’te oynayacağı Galatasaray karşılaşması hazırlıkları için İzmit’e dönecek.
İzmit Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 9-11 Kasım tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da yapılacak olan ‘Geleceğe Nefes Ol’ turnuvasına katılacak. Gerçekleşecek olan mücadelede maç eksiği bulunan genç oyuncuların da forma giymesi bekleniyor.

İzmit’in 3 perisi milli takımda ter dökecek

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Çağlar Eczanesi
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