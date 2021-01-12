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İzmit’in gri duvarlarına renk geliyor

12.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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İzmit’in gri duvarlarına renk geliyor

İzmit Belediyesinin kent genelinde yaymaya başladığı renkli duvarların bir yenisi, Yuvam Akarca bölgesinde yapıldı.İzmit’in pek çok gri duvarı renklendirilmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesinin kent genelinde yaymaya başladığı renkli duvarların bir yenisi, Yuvam Akarca bölgesinde yapıldı.
İzmit’in pek çok gri duvarı renklendirilmeye devam ediyor. Son olarak Yuvam Akarca bölgesindeki gri duvarlar, tasarımcıların çizdiği renkli görsellerle renk sanatını yansıttı. İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü Master Art Sanat ekibinin uluslararası sanatçıları tarafından yapılan çalışmalarda doğa, birlik, ev, barış, komşu, gençlik, paylaşım, saygı gibi kavramları ortaya çıkarmak amacıyla doğadan ilham alan renkler kullanılıyor.

İzmit’in gri duvarlarına renk geliyor

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