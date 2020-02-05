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İzmit’in ihtiyacı olan kütüphane için son rötuşlar

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.02.2020 18:14 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ,Yunus Emre Kültür Merkezinde yapımı sona yaklaşılan kütüphaneyi incelemede bulundu.İzmit yıllardır eksikliği önemli ölçüde hissedilen, özellikle öğrencilerin ders çalışmak için yer bulamadığı İzmit’te modern kütüphane için geri sayım başladı.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ,Yunus Emre Kültür Merkezinde yapımı sona yaklaşılan kütüphaneyi incelemede bulundu.
İzmit yıllardır eksikliği önemli ölçüde hissedilen, özellikle öğrencilerin ders çalışmak için yer bulamadığı İzmit’te modern kütüphane için geri sayım başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yunus Emre Kültür Merkezinde yapımına devam eden ve yavaş yavaş sona yaklaşılan kütüphanede incelemelerde bulundu. Meclis üyelerinin de kendisine eşlik ettiği incelemede, Başkan Hürriyet, kütüphanenin son durumuyla ilgili bilgi aldı.
Son aşamaya gelen kütüphane hakkında ilgili birim müdürleri ve çalışanlardan bilgi alan Hürriyet, “Gençlerimiz buraya gelip, dersini çalışacak, vize ve finallerine gönül rahatlığıyla hazırlanabilecek. Bunun için en uygun ortamı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çok yakında açılışını gerçekleştireceğimiz kütüphanemizin şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
İzmit Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi nikah salonunun üstünde yer alan 305 metre kare alan içerisinde planlanan kütüphane ve etüt salonunda öğrencilerin araştırma yapabilmeleri, ders çalışabilmeleri ve kitap okumaları için bilgisayarlar, çalışma masaları olacak. Kütüphane çok yakında İzmit ve Kocaeli halkının hizmetine sunulacak.

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Izmit
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