İzmit’in kızları, Kırklareli’de avantaj yakaladı

İzmit Belediyesipor U-18 Kadın Basketbol takımı, 1. Bölge Şampiyonası’nda aldığı iki galibiyet ile avantaj yakaladı.

Kırklareli’de yapılan U-18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası’nda mücadele eden İzmit Belediyespor U-18 Basketbol Takımı, oynadığı 2 maçı da kazanarak üst tura katılabilmek için büyük avantaj sağladı. Şampiyonanın ilk gününde Bursa temsilcisi Fastline Gençlik ile karşılaşan İzmitli Kızlar, karşılaşmayı 70-49 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi. Gruptaki 2. maçında ise İstanbul temsilcisi Dinamo Spor ile karşılaşan İzmit Belediyespor, karşılaşmayı 62-41 gibi net bir skorla kazandı.

Bir üst tura çıkmak için büyük avantaj yakalayan İzmit Belediyespor, gruptaki son maçını Yalova Zirve Gençlik ile oynayacak.



