İzmit’in modern hayvan pazarında ön kayıtlar başladı

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satıcıları için ön kayıtlar bugün itibari ile başladı.

İzmit Belediyesi, korona virüse karşı tedbirlerin alındığı modern hayvan pazarında satış yapacak olan kurbanlık hayvan satıcıları için ön kayıtların başladığını duyurdu. 1-2 Temmuz tarihleri arasında ön kayıt yaptıranlar kurbanlık hayvan satış yeri ücretlerini ödediği takdirde 3 Temmuz Cuma günü tahsis işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kurbanlık hayvanlar, 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarına alınacak. Hayvan Pazarındaki satışlar Kurban Bayramı’nın 3‘üncü gününe kadar devam edecek.

