YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmitli dans ekibi Türkiye’yi temsil edecek

İzmitli dans ekibi Türkiye’yi temsil edecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.07.2020 15:52 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, dünyada ilk kez online olarak düzenlenen IGF Dünya Folklor Birliği Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etme gururunu yaşatacak.

İzmitli dans ekibi Türkiye’yi temsil edecek

İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, dünyada ilk kez online olarak düzenlenen IGF Dünya Folklor Birliği Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.
İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etme gururunu yaşatacak. Dünya Folklor Birliği’nin İspanya’da gerçekleştireceği dijital festivalde Türkiye’yi, İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu temsil edecek. 1949’da kurulan Dünya Folklor Birliği, Covid-19 sebebiyle Uluslararası dijital ortamda düzenlediği Halk Dansları Festivali’nde 30 farklı ülkeden tek ekip katılacak. Dijital festivale Türkiye’yi temsilen koordinatörlüğünü Enis Üstüntaş’ın gerçekleştirdiği yönetimini Meltem Öztürk Başyiğit’in üstlendiği İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibi katılacak.
Dünyada ilk defa gerçekleştirilecek olan dijital festival, 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek. Festival; Dünya Folklor Birliği, İzmit Belediyesi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibi festivalde Artvin yöresi ve Üsküp Türk Halk oyunları ekipleriyle performanslarını sergileyecek.

İzmitli dans ekibi Türkiye’yi temsil edecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu dünya evine girdi! Ünlü oyuncu dünya evine girdi!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:02
Sabah
05:47
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:26
Yatsı
22:04

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Güney Eczanesi
Derince
Duru Eczanesi
Darica
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Dilek Eczanesi
Golcuk
Aydın Eczanesi
Izmit
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.