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İzmitli esnaflara bayram önü müjdesi

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.05.2020 14:18 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, yayınlanan genelge gereği salgın sürecinde iş yerlerini açamayan ve mağdur olan İzmit esnafının, bayram önü olan 20-21-22 Mayıs tarihlerinde mamullerini dükkân önlerindeki kaldırımlarda teşhir edebileceğini açıkladı.Korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle, işyerlerini sağlıklı bir şekilde açamayarak mağdur olan esnafa İzmit Belediyesi’nden bayram önü müjdesi geldi.

İzmit Belediyesi, yayınlanan genelge gereği salgın sürecinde iş yerlerini açamayan ve mağdur olan İzmit esnafının, bayram önü olan 20-21-22 Mayıs tarihlerinde mamullerini dükkân önlerindeki kaldırımlarda teşhir edebileceğini açıkladı.
Korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle, işyerlerini sağlıklı bir şekilde açamayarak mağdur olan esnafa İzmit Belediyesi’nden bayram önü müjdesi geldi. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi esnafın mağduriyetini bir nebze olsun gidermek isteyen İzmit Belediyesi, esnafın dükkân önlerindeki kaldırımlarda da ürünlerini teşhir edebileceğini açıkladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve öncesindeki üç gün boyunca kapalı kalacak olan İzmit’teki dükkânlar 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren açılırken, işletme sahipleri sonraki üç gün boyunca dükkan önündeki kaldırımlarda ürünlerini teşhir edebilecek.
Salgın nedeniyle oldukça zor günler geçiren esnafa adeta can suyu olacak uygulamayla, İzmit esnafı 20-21-22 Mayıs tarihlerinde biraz olsun nefes almış olacak.

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