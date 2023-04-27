İzmitli pehlivanlar Yalova’da madalyaları topladı

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Yalova Altınova’da düzenlenen 7. Hersek Yağlı Güreşleri’nde er meydanına çıktı. İzmitli pehlivanlar, 400 sporcunun katıldığı güreşlerde Kocaeli’yi başarıyla temsil etti.

Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen önderliğinde müsabakalara çıkan güreşçiler, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Sırtı yere gelmeyen Barış Yiğit Kemal, ayak boyunda 1’nci oldu. Deste büyük boyda Efkan Özmetin ve küçük orta-büyük boyda Oğuzhan Ünal 2’ncilik basamağına çıktı. Deste büyük boyda Özgür Güreşen ve Mert Asel ile küçük orta büyük boyda Furkan Güler çeyrek finalde, Deste küçük boyda Erman Beren Altıntaş ise ilk 8’e girme mücadelesinde elendi.

