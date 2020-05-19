YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit’te 19 Mayıs coşkusu köylerde başladı

İzmit’te 19 Mayıs coşkusu köylerde başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.05.2020 10:13 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında süslenen araçların oluşturduğu konvoylarla köyleri gezerek, vatandaşlara Tük bayrağı dağıttı.İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini korona virüs salgını tedbirleri nedeni ile evlere taşıyor.

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında süslenen araçların oluşturduğu konvoylarla köyleri gezerek, vatandaşlara Tük bayrağı dağıttı.
İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini korona virüs salgını tedbirleri nedeni ile evlere taşıyor. İzmit Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak yaktığı bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümünde coşkuyu, İzmit sınırları içerisindeki köy sakinlerine ulaştırdı. Belediyenin, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları ile süslediği araçlar İzmit köylerinde marşlar eşliğinde gün boyu dolaştı. Köy sakinleri, İzmit Belediyesi’nin etkinliği ile sokağa çıkma yasağında 19 Mayıs ruhunu evlerinde yaşadı.
Belediye ekipleri, balkonlarından, camlarından, evlerinin önünden kendilerini selamlayan köy sakinlerine Türk bayrakları dağıttı. İzmit Belediyesi’nin 19 Mayıs etkinliklerinin kent merkezinde ve tüm mahallelerde devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:44
Sabah
05:32
Öğle
13:02
İkindi
16:58
Akşam
20:21
Yatsı
22:01

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Kocaeli Eczanesi
Izmit
Egemen Eczanesi
Korfez
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Merkez Eczanesi
Basiskele
Kemal Eczanesi
Gebze
Kayra Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.