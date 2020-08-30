YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit’te 30 Ağustos coşkusu Nazım Usta’nın şiirleriyle yaşanacak

İzmit’te 30 Ağustos coşkusu Nazım Usta’nın şiirleriyle yaşanacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.08.2020 10:34 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu, Türk Milletinin tarih yazan bağımsızlık mücadelesini Nazım Usta’nın şiirleriyle sergileyecek.İzmit Belediyesi kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşatmaya devam ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu, Türk Milletinin tarih yazan bağımsızlık mücadelesini Nazım Usta’nın şiirleriyle sergileyecek.
İzmit Belediyesi kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşatmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, 26-30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Nazım Hikmet Ran’ın Kuvayi Milliye Destanı’ndan bir bölümü şiir drama olarak sergileyecek. Etkinlik 30 Ağustos Pazar günü saat 20.00’da Kent Meydanı’nda gerçekleşecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:48
Sabah
06:18
Öğle
13:06
İkindi
16:47
Akşam
19:44
Yatsı
21:08

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Sahil Eczanesi
Karamursel
Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Çağla Eczanesi
Cayirova
Hilal Eczanesi
Basiskele
Merkez Eczanesi
Golcuk
Darıca Leyla Eczanesi
Darica
Yarımca Mehtap Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Ekopark’ta Kazmalar Vuruldu
Ekopark’ta Kazmalar Vuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.