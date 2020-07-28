YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit’te, 30 Ağustos zafer ruhu dolu dolu yaşanacak

İzmit’te, 30 Ağustos zafer ruhu dolu dolu yaşanacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.07.2020 10:48 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 98.

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 98. yılında, zafer ruhunu İzmit’te 5 gün boyunca yaşatacak.Kutlamaların finalinde ise arabada konser etkinliği gerçekleşecek.
İzmit Belediyesi, 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 98’inci yıl dönümünde zafer ruhunu tüm kente dolu dolu yaşatmaya hazırlanıyor. İzmit Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile İzmitliler 26 Ağustos çarşamba günü başlayıp 30 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek olan etkinliklerle Zafer Bayramını doyasıya kutlayacak. Etkinlikler kapsamında sergiler, gösteriler, film gösterimleri, tiyatro oyunları ve birbirinden renkli stantlar vatandaşları bekliyor olacak.
Programda, 30 Ağustos Pazar günü arabalı konser düzenlenecek. İnterteks Fuar Alanı’nda düzenlenmesi planlanan konserde sürpriz bir müzik gurubu sahne alacak. Konsere gelecek olan vatandaşlar, arabalarından inmeden konseri takip edebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma tatilde! Şeyma tatilde!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:46
Öğle
13:12
İkindi
17:07
Akşam
20:27
Yatsı
22:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Erdem Eczanesi
Derince
Nazar Eczanesi
Golcuk
Kocaeli Eczanesi
Izmit
Paşa Eczanesi
Izmit
Menderes Eczanesi
Cayirova
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Aslı Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.