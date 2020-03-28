İzmit’te 65 yaş üstü emeklinin maaşı kapısına geliyor

Korona virüsle mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve engellilere her türlü hizmeti sağlayan İzmit Belediyesi, Vefa Hattından ulaşarak emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşlara, emekli aylıklarını kapısına kadar götürerek teslim etti.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de bir salgına dönüşen Covid-19 korona virüsle mücadelesini tüm hızıyla sürdüren İzmit Belediyesi, yaptığı temizlik çalışmalarının yanı sıra, genelge gereği sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların gündelik ihtiyaçlarına yönelik destek faaliyetlerini de sürdürüyor. Sokağa çıkamayan vatandaşlara gıda taşıma ve eşya taşıma desteği veren İzmit Belediyesi, şimdi de Vefa Destek Hattını arayarak talep oluşturan 65 yaş üstü evden çıkamayan vatandaşların emekli maaşlarını evlerine kadar götürdü.

Kentin farklı noktalarından bu konuda gelen talepleri anında yerine getiren İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, talep oluşturan 65 yaş üstü vatandaşların ikamet adreslerine giderek, talep ettikleri rakamı tutanak altına alıyor. Ardından bankadan çektikleri parayı vatandaşın evine giderek elden teslim eden zabıta ekipleri, evden çıkamayan yurttaşların büyük takdirini kazandı. Vatandaşlar, verilen hizmetlerden ötürü İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e ve ekiplere teşekkür ettiler.



