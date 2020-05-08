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İzmit’te anneler gününe özel afişler caddeleri süsledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.05.2020 12:53 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından Anneler Günü’ne özel hazırlanan ve “Terli teli su içme” gibi sözlerin yer aldığı afişler caddeleri süsledi.Özel ve anlamlı günlerde İzmit’te afişleriyle dikkat çeken İzmit Belediyesi, Anneler Günü için hazırladığı afişlerle İzmit sokaklarına anne şefkatini getirdi.

İzmit Belediyesi tarafından Anneler Günü’ne özel hazırlanan ve “Terli teli su içme” gibi sözlerin yer aldığı afişler caddeleri süsledi.
Özel ve anlamlı günlerde İzmit’te afişleriyle dikkat çeken İzmit Belediyesi, Anneler Günü için hazırladığı afişlerle İzmit sokaklarına anne şefkatini getirdi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesinin afişleri büyük beğeni topladı. İzmit’in birçok noktasında yer alan Anneler Günü afişlerinde dantel motifleri ayrı bir ilgi çekerken, üzerinde ise “Anne olunca anlarsın”, “Terli teli su içme”, “Sıkı giyin üşütme”, “Nereye koyduysan ordadır” gibi annelein sıklıkla kullandığı cümleler yer aldı.

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