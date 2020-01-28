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İzmit’te cami bahçeleri çiçeklerle donatılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından ibadethanelerde yapılan çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Tepecik Mahallesi’nde bulunan İmaret Camiii çevresine konulan ahşap saksı ve çiçeklerle daha güzel bir görünüme kavuştu.İzmit Belediyesi, ilçede bulunan ibadethanelerde çevre düzenlemesi yapıyor.

İzmit Belediyesi tarafından ibadethanelerde yapılan çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Tepecik Mahallesi’nde bulunan İmaret Camiii çevresine konulan ahşap saksı ve çiçeklerle daha güzel bir görünüme kavuştu.
İzmit Belediyesi, ilçede bulunan ibadethanelerde çevre düzenlemesi yapıyor. Bu kapsamda İzmit Tepecik Mahallesi’ndeki İmaret Camii, yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Cami cemaatinin talepleri doğrultusunda, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyenin ahşap atölyesinde üretilen dikdörtgen saksılar, yine belediyenin boya ekibi tarafından boyandı. Her saksıya 8 tane olacak şekilde toplam 24 tane altuni taflan dikildi.
Saksılar, caminin etrafına yerleştirildi. Çiçeklerle farklı bir görünüme kavuşan caminin önündeki saksılarla hatalı parklanmaların önüne geçilmiş oldu.

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