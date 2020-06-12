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İzmit’te camiler cuma namazı için hazırlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.06.2020 11:18 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, camilerde cuma namazı öncesi dezenfektasyon çalışması yaptı.Korona virüsle mücadelede tedbiri elden bırakmayan İzmit Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte üç hafta önce yeniden ibadete açılan camileri, cuma namazı için dezenfekte ederek hazır hale getirdi.

İzmit Belediyesi, camilerde cuma namazı öncesi dezenfektasyon çalışması yaptı.
Korona virüsle mücadelede tedbiri elden bırakmayan İzmit Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte üç hafta önce yeniden ibadete açılan camileri, cuma namazı için dezenfekte ederek hazır hale getirdi. Vatandaşların cuma namazında ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebilmeleri adına yoğun mesai yapan İzmit Belediyesi ekipleri, normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan camilerdeki dezenfekte çalışmalarını bu hafta da sürdürdü. Ekipler, İzmit’teki camileri tek tek dezenfekte etti.
Mahallelerdeki çöp konteynerlerine de el atan ekipler, Kaynarca, Hakaniye, Süvariler ve Horzum mahallelerinde bulunan çöp konteynerlerinde yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.

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