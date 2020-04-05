YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit’te çölyak hastaları unutulmadı

İzmit’te çölyak hastaları unutulmadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından çölyak hastalarının korna virüs nedeni ile gıda bulamamalarının önüne geçmek amacı ile glütensiz ürünlerin bulunduğu satış noktasında hizmet veriyor.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, çölyak hastalarının talebi doğrultusunda bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı ve glütensiz gıda satış projesi faaliyetlerine devam ediyor.

İzmit’te çölyak hastaları unutulmadı

İzmit Belediyesi tarafından çölyak hastalarının korna virüs nedeni ile gıda bulamamalarının önüne geçmek amacı ile glütensiz ürünlerin bulunduğu satış noktasında hizmet veriyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, çölyak hastalarının talebi doğrultusunda bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı ve glütensiz gıda satış projesi faaliyetlerine devam ediyor. devam ediyor. Daha önce iki noktada verilen hizmet Belsa Plaza B Bloktaki Down Cafe’de salgın nedeniyle durdurulurken, Sabri Yalım Parkındaki satış noktasında glütensiz ekmek satışı devam ediyor. Çölyak hastaları 50 gramlık ekmeği 50 kuruştan, unu ise 12,5 TL’den almaya devam edecek.
Ürünlere ulaşabilen çölyak hastaları, hizmet için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı

Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
05:02
Sabah
06:30
Öğle
13:08
İkindi
16:44
Akşam
19:36
Yatsı
20:58

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Şifa Eczanesi
Darica
Eriş Eczanesi
Izmit
Demet Eczanesi
Korfez
Deniz Eczanesi
Golcuk
Şirintepe Eczanesi
Izmit
İskele Eczanesi
Dilovasi
Yeşilova Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Kaldırımda Yürürken Ticari Araç Çarpan Kadın Yaralandı

Kaldırımda Yürürken Ticari Araç Çarpan Kadın Yaralandı

Geleceğin Yıldızları Körfez Futbol Akademisinden Yetişecek

Geleceğin Yıldızları Körfez Futbol Akademisinden Yetişecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.