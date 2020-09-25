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İzmit’te Cuma namazı öncesi ücretsiz maske dağıtıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fevziye Cami önüne stant kurarak Cuma Namazı öncesi vatandaşlara maske dağıttı.İzmit Belediyesi, Covid-19 vakalarının son zamanlarda artış göstermesi üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla Fevziye Cami önünde maske dağıttı.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fevziye Cami önüne stant kurarak Cuma Namazı öncesi vatandaşlara maske dağıttı.
İzmit Belediyesi, Covid-19 vakalarının son zamanlarda artış göstermesi üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla Fevziye Cami önünde maske dağıttı. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cuma Namazı öncesi Fevziye Cami önüne kurulan stantta, cami cemaati başta olmak üzere tüm vatandaşlara Çınar Kadın Kooperatifi tarafından üretilen maskeleri ücretsiz olarak dağıttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maskeleri dağıtırken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda vatandaşları duyarlılığa davet etti. Vatandaşlar, maske dağıtan ekiplere teşekkür etti.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
12:57
İkindi
16:19
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
Korkmaz Eczanesi
Derince
Beylik Eczanesi
Gebze
Beyza Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Umut Eczanesi
Izmit
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