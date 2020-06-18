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İzmit’te dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.06.2020 13:12 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Korona virüsle mücadele sürecinin ilk gününde bu yana İzmit’in mahalle ve köylerinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştiren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tedbirleri elden bırakmıyor.

İzmit’te dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor

İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Korona virüsle mücadele sürecinin ilk gününde bu yana İzmit’in mahalle ve köylerinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştiren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tedbirleri elden bırakmıyor. Ekipler cadde, sokak, park, çöp konteynırı ve pazar yerleri gibi noktalarda köpüklü, ilaçlı ve tazyikli yıkama ile dezenfektasyon işlemlerini gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında İzmit’in doğu ve batı bölgesi olmak üzere iki ayrı grup halinde tüm mahallelerde çalışan ekipler, gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarını hummalı bir şekilde gerçekleştiriyor.

İzmit’te dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor

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