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İzmit’te Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel oratoryo

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.11.2020 17:51 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi hizmet binası Belsa Plaza önünde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Çocuklar Haklı isimli oratoryo gösterisi düzenlendi.İzmit Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü eğlenceli ve farkındalık oluşturan etkinliklerle kutladı.

İzmit’te Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel oratoryo

İzmit Belediyesi hizmet binası Belsa Plaza önünde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Çocuklar Haklı isimli oratoryo gösterisi düzenlendi.
İzmit Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü eğlenceli ve farkındalık oluşturan etkinliklerle kutladı. Akmeşe’de Hacivat ve Karagöz oyunuyla çocuklara eğlenceli bir gün yaşatan İzmit Belediyesi, Belsa Plaza önünde bugün düzenlenen oratoryoyla ise çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturdu. Seyr-ü Zeyrek Sanat Okulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen Çocuklar Haklı adlı oratoryo, vatandaşlar tarafından beğeni aldı. Oratoryo gösterisi sonrası İzmit Belediyesi tarafından bin 500’den fazla çam ağacı fidanı İzmitlilere dağıtıldı.
‘Her çocuk bir fidandır’ anlayışıyla çocukların geleceğe en iyi şekilde ulaşmaları konusunda önemli çalışmalara imza atan İzmit Belediyesi, yeşil bir gelecek için yüzlerce fidanı vatandaşlara hediye etti.

İzmit’te Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel oratoryo

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