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İzmit’te elektrikli scooter dönemi başlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.02.2020 17:51 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçenin farklı noktalarındaki duraklara yerleştirilecek elektrikli scooterlar ile vatandaşlar çevre dosyu bir ulaşım yapabilecek.İzmit Belediyesi şehir içi ulaşımda çevre dostu projeyi vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

İzmit’te elektrikli scooter dönemi başlıyor

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçenin farklı noktalarındaki duraklara yerleştirilecek elektrikli scooterlar ile vatandaşlar çevre dosyu bir ulaşım yapabilecek.
İzmit Belediyesi şehir içi ulaşımda çevre dostu projeyi vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan, Türkiye de sokaklarda sık sık görülmeye başlanılan elektrikli scooterlar, hayata geçirilecek proje kapsamında İzmit’te vatandaşların alternatif ulaşım aracı olacak. Çevre dostu, alternatif bir ulaşım aracı olan ‘Martı’ scooter, Gölkay, İzmit, Kuruçeşme, Plajyolu hattında kullanılabilecek. Cep telefonuna indirilen bir uygulamayla, en yakındaki scootera ulaşacak olan kullanıcılar, araçları bir istasyona bağlı kalmadan yine istedikleri yerde uygulama üzerinden kayıt ederek bırakabilecek.

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