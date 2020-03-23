İzmit’te evde kalan vatandaşlar için sosyal medyadan konser verilecek

İzmit’te korona virüs nedeni ile evde kalan vatandaşlar için İzmit Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından konser verilecek.

Korona virüs nedeni ile tüm sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerini iptal eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların kültürel olarak yaşadığı boşluğu belediyenin sosyal medya hesabında gerçekleşecek Yasin Koçman konseri ile dolduracak. Bu kapsamda İzmit Belediyesi’nin Instagram hesabında “EvdeKal” adı altında Türk Halk Müziği koro şefi Yasin Koçman konseri gerçekleştirecek.

Saat 21:15’te İzmit Belediyesi’nin resmi Instagram hesabı üzerinden verilecek konserde Yasin Koçman, Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerini seslendirecek.



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