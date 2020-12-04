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İzmit’te hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.12.2020 17:07 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki tehlike arz eden hasarlı binanın yıkımını gerçekleştirdi.Yenişehir Mahallesi, Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturan hasarlı bina, İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkıldı.

İzmit’te hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

İzmit Belediyesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki tehlike arz eden hasarlı binanın yıkımını gerçekleştirdi.
Yenişehir Mahallesi, Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturan hasarlı bina, İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkıldı. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de hasarlı ve metruk binanın bulunduğu alana giderek yıkımı yerinde takip etti. Bir deprem kenti olduklarını hatırlatan Başkan Hürriyet, “Kent genelinde her açıdan tehlike arz eden ve özellikle deprem hasarı bulunan binaların tespit edilip yıkımının gerçekleştirilmesi çok önemli. Önceliğimiz insan. İzmit Belediyesi olarak afet odaklı yapılaşmaya devam ederek, tespit edilen hasarlı ve metruk yapıların yıkımını da hassasiyetle sürdürüyoruz” dedi.

İzmit’te hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

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