İzmit’te içme suyu hatları deplase ediliyor

İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde içme suyu alt yapı çalışması başlattı.

İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde vatandaşın parselinden geçen 600 ve 700 mm çaplarında mevcut çelik boru içme suyu isale hatlarının imar yoluna deplase edilebilmesi için altyapı çalışması başlatıldı. Yatay sondaj ile yapılacak çalışmalar 2 ay sürecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Adnan Menderes Caddesi’nin güneyinde yer alan işyeri ile D-100 karayolu yan yol arasında yatay delgi yöntemiyle 80 metre uzunluğunda bin 622 mm çapında çelik kılıf boru imal edilerek içerisinden 600 ve 700 mm çaplarında içme suyu hatları geçirilecek.

Altyapının yoğun olduğu bu güzergahta açık kazı yöntemiyle çalışma yapılamaması sebebiyle 6.5 metre derinliğinde yatay sondaj yapılacak. Adnan Menderes Bulvarındaki çalışmaların ardından Demokrasi Caddesi’nde açık kazı yöntemiyle yeni içme suyu hatları döşenecek ve mevcut besleme noktalarının bağlantıları yapılacak. Toplamda 700 mm çapında çelik boru kullanılarak 120 metre uzunluğunda, 600 mm çapında çelik boru kullanılarak 205 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa edilecek.

Yapılacak çalışmalarda Adnan Menderes Bulvarının güney kısmında D-100 karayolu yan yol ile Demokrasi Bulvarı arasında kalan 80 metrelik güzergahta 2 ay süreyle yatay sondaj çalışmasından dolayı trafik düzenlemesi yapılacak. Ayrıca, devamında Demokrası Bulvarı’nda 10 gün süreyle açık kazı yapılacak güzergahta ise kısmen trafik düzenlemeleri yapılacak.

Yapılacak yatay sondaj ile içme suyu deplase ve yeni hatların imalatının planlanan sürede tamamlanması için her türlü güvenlik önlemleri alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaelililerin bol ve düzenli içme suyu ihtiyacı ile sağlıklı altyapı hizmetlerinin yürütülmesi için çalışmalarına yatırım programı çerçevesinde devam ediyor.



