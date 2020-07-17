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İzmit’te istinat duvarı tehlikesi nedeniyle iki bina tahliye edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

İzmit Tüysüzler Mahallesi’nde bulunan bir sitesinin içerisinde yer alan istinat duvarının can ve mal güvenliği açısından tehlike yaratması nedeniyle, İzmit Belediyesi tarafından sitedeki iki binanın tahliye edilmesi kararı verildi.İzmit Tüysüzler Mahallesi Şemsettin Sokak üzerinde bulunan bir sitede bulunan istinat duvarının çökme ihtimalinin yanında can ve mal kaybı tehlikesi yaşanması nedeniyle İzmit Belediyesi tarafından tahliye kararı verildi.

İzmit’te istinat duvarı tehlikesi nedeniyle iki bina tahliye edildi

İzmit Tüysüzler Mahallesi’nde bulunan bir sitesinin içerisinde yer alan istinat duvarının can ve mal güvenliği açısından tehlike yaratması nedeniyle, İzmit Belediyesi tarafından sitedeki iki binanın tahliye edilmesi kararı verildi.
İzmit Tüysüzler Mahallesi Şemsettin Sokak üzerinde bulunan bir sitede bulunan istinat duvarının çökme ihtimalinin yanında can ve mal kaybı tehlikesi yaşanması nedeniyle İzmit Belediyesi tarafından tahliye kararı verildi. Konuyla ilgili İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İzmit Tüysüzler Mahallesi, Ş.Metin Kaya Caddesi, Şemsettin Sokak adresindeki özel mülkiyette kalan istinat duvarının risk içerdiği dilekçe ile tarafımıza bildirilmiş olup, D Blok ve E2 Blok arasındaki istinat duvarının gözlemsel yapılan inceleme neticesinde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği tespit edildiğinden istinat duvarının onarımı tamamlanıncaya kadar, D Blok ve E2 Blokların tahliye işlemleri başlatılmıştır” denildi.

İzmit’te istinat duvarı tehlikesi nedeniyle iki bina tahliye edildi

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