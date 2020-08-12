İzmit’te kadınlar hem üretecek hem kazanacak

Salgın döneminde özellikle sağlık çalışanları için maske üretimine başlayan ve ardından yüzbinlerce üretimle kadın istihdamı oluşturan İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi, yeni hizmet yerinde açılıyor.

İzmit Belediyesi, Millet İttifakını oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi’nde yeni alınan araçların tanıtımı ve bir sene içinde yapılan projelerin toplu açılış törenini yarın gerçekleştirecek. Resmi açılış töreni ile birlikte İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi’ne bağlı olarak pandemi sürecinde başarılı çalışmalara imza atan Dikimevi’nin Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Musta Kemal Bulvarı üzerindeki yeni yerinin açılışı da, genel başkanların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Korona virüs salgınının başı itibariyle belediyenin öz imkanlarıyla kurulan İzmit Belediyesi Dikimevi, salgın sürecinde ciddi çalışmalara imza atarak gönüllü kadınların gayretleriyle başta sağlık çalışanları olmak üzere vatandaşların maske ihtiyacını karşılaşmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimiyle hem kadın istihdamını arttıran hem de salgın sürecinde maske üretimi ile vatandaşa ve esnafa destek olan İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifinin üreten kadınları, ayrıca cam seramik, giyim ve ev tekstili ürünleri, köylerde ikamet eden kadınların ürettiği organik gıda ürünleri gibi birçok ürünün satışını gerçekleştirecek.

