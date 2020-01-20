YURTHABER
  4. İzmit’te kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

İzmit’te kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde başka bir araça çarpmamak iiçin manevra yapan otomobil şarampole devrildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde başka bir araça çarpmamak iiçin manevra yapan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza sabah saatlerinde İzmit Üçtepeler mevkii Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büşra T. idaresindeki 34 AS 9960 plakalı otomobil, Umuttepe istikametinde seyir halindeyken, kent mezarlığından çıkan bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarına yuvarlandı. Şarampole devrilen aracın sürücüsü ise otomobil içinde sıkışarak yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlilerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Sepaş Enerji’den müşterilerine uyarıSepaş Enerji’den müşterilerine uyarı
Hızır Reis İlkokulu’nun bahçesi yenilendiHızır Reis İlkokulu’nun bahçesi yenilendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:16
İkindi
15:46
Akşam
18:09
Yatsı
19:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Duru Eczanesi
Darica
Ülker Eczanesi
Gebze
Can Eczanesi
Kartepe
Elif Eczanesi
Derince
Ege Eczanesi
Izmit
Deniz Eczanesi
Golcuk
Çınar Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Başkan Söğüt esnafı dinledi

Başkan Söğüt esnafı dinledi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.