YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit’te korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor

İzmit’te korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı sokağa çıkma yasağı süresince çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.Bir aydır ülkemizde ve dünyada tek gündem haline gelen korona virüse karşı İzmit Belediyesi, tüm imkanları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit’te korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı sokağa çıkma yasağı süresince çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
Bir aydır ülkemizde ve dünyada tek gündem haline gelen korona virüse karşı İzmit Belediyesi, tüm imkanları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkmanın yasaklandığı pazar günü de sabah saatleri itibariyle sokak sokak gerçekleştirilen dezenfekte ve temizlik çalışmalarının yanında sokağa çıkamayan vatandaşın ihtiyaçları da belediye ekipleri tarafından karşılanıyor.
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşın sağlığını korumak adına gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Ekipler salgının başlaması ile birlikte programlı olarak tüm mahallelerde temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri de salgın nedeniyle sokağa çıkması yasak olan vatandaşların yardımına koşuyor. Ekipler ihtiyacı olan vatandaşların gıda, temizlik ve sağlık alışverişlerini yaparak kendilerine teslim ediyor.
Öte yandan sokağa çıkma yasağı öncesi yoğun olarak Cumhuriyet Parkı başta olmak üzere kentin pek çok parkında insanlar tarafından beslenen ve süreçte yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinlere, zabıta ekipleri tarafından yem ve su verilerek beslenmelerine yardımcı olundu.

İzmit’te korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREce Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!Ece Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Çorum’da trafik kazası: 2 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:19
Öğle
13:06
İkindi
16:47
Akşam
19:43
Yatsı
21:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Erdem Eczanesi
Derince
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Yalın Eczanesi
Golcuk
Cankatar Eczanesi
Darica
Elif Eczanesi
Izmit
Aydın Eczanesi
Izmit
Yıldız Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı

İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

43 yaşındaki belediye çalışana korona virüse yenik düştü

43 yaşındaki belediye çalışana korona virüse yenik düştü

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.