İzmit’te köy yolları konforlu hale getiriliyor

İzmit Kulfalı ve Akpınar köyleri arasındaki 1 kilometrelik bağlantı yolunda bakım ve onarım işleri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile köy yollarının konforu arttırılıyor. Tüm Kocaeli ilçelerinde ana arterlerin yanı sıra köy yollarında da asfalt bakım ve onarım çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi, İzmit İlçesi Kulfalı Akpınar köyleri bağlantı yolunda asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. İzmit İlçesi Kulfalı Akpınar köyleri arası 1 kilometrelik yapılan çalışmalarda Fen İşleri Daire Başkanlığı şantiyesinde üretilen bin 500 ton asfalt serimi yapıldı. İklim ve doğa koşulları sebebiyle yolda oluşan bozulmaları düzelten ekipler üç gün süren çalışmalar neticesinde Kulfalı Akpınar bağlantı yolunu daha konforlu ve modern bir hale geldi.

Ekipler, yağmur ve soğuk gibi olumsuz hava koşullarının asfalt serimine engel olmaması için akşam saatlerinde de çalışmalarını sürdürdü. 3 gün süren çalışmalarda finişer makinesiyle asfalt seren ekipler, asfalt kazıcı triner makinesi ile yoldaki bozulmuş yerleri kırarak yerine yeni asfalt serimi yaptı.



