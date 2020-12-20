İzmit’te küp taşlar kaldırılıyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, küp taşlardan yapılan yolu asfaltlayarak daha konforlu bir hale getirdi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin üst yapı çalışmalarına devam ederken, özellikle kent merkezinin en işlek caddelerinde sokağa çıkma yasağını değerlendirip çalışmalarını hafta sonu da sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, İzmit Belediyesi Belsa Plaza önünde bulunan Abdurrahman Yüksel Caddesi’nin deforme olan küp taşlarını sökerken caddeyi baştan sona asfaltladı. Vatandaşların hem yaya hem de araçlarıyla rahat bir şekilde kullanamadığı küp taş yol asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Çalışmayla ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı Burak Güreşen, “Abdurrahman Yüksel Caddesi’nde bulunan küp taşların aşırı deforme olması ve sallanmaları nedeniyle vatandaşlarımız rahatsız oluyordu. Biz de bu durumu dikkate alarak ve sokağa çıkma yasağını da fırsat bilerek İzmit’in en işlek caddelerinden biri olan Abdurrahman Yüksel Caddesi’nin zeminin asfalt olarak düzenliyoruz. Yolun daha konforlu bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Buradan çıkan küp taşlar ziyan olmuyor. Diğer çalışmalarımızda değerlendirmek üzere depolarımıza alıyoruz. Burada yaklaşık 300 metre yolda 450 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Rutin asfalt çalışmalarımızın yanında sokağa çıkma yasaklarını da fırsata çevirerek kent merkezindeki yollarımızın kalitesini arttırmaya devam ediyoruz” dedi.

