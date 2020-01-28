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İzmit’te lösemi hastaları için farkındalık oluşturuldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ev sahipliğinde Üniversiteli Pazarı’nda lösemi hastaları için örnek bir etkinliğe imza atıldı.İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Gençlik ve Proje Birimi, yeni eğitim ve öğretim yılında da Üniversite Pazarı’nda üniversite öğrenci kulüpleri ile işbirliğine devam ediyor.

İzmit’te lösemi hastaları için farkındalık oluşturuldu

İzmit Belediyesi ev sahipliğinde Üniversiteli Pazarı’nda lösemi hastaları için örnek bir etkinliğe imza atıldı.
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Gençlik ve Proje Birimi, yeni eğitim ve öğretim yılında da Üniversite Pazarı’nda üniversite öğrenci kulüpleri ile işbirliğine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Lösev Kulübü ve Kocaeli Lösev, Umuttepe Üniversiteli Pazarı’nda ortaklaşa düzenlediği etkinlikle lösemi hastalarının yakınlarına et yardımında bulunarak bir farkındalığa imza attı. Öğrenciler, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmeleri gerektiğinin bilincinde olan ve bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan İzmit Belediyesine teşekkür etti.

İzmit’te lösemi hastaları için farkındalık oluşturuldu

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