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İzmit’te otlar temizlenerek görsel kirlilik önleniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.08.2020 15:13 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, mahalle, sokak, yeşillik alan ve kamu alanları gibi birçok noktada koordineli bir şekilde yabani ot biçme çalışması yaptı.İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevsim şartları normalinde uzayan yabani otlarla mücadele kapsamında tırpan çalışmalarını İzmit’in her noktasında sürdürüyor.

İzmit’te otlar temizlenerek görsel kirlilik önleniyor

İzmit Belediyesi, mahalle, sokak, yeşillik alan ve kamu alanları gibi birçok noktada koordineli bir şekilde yabani ot biçme çalışması yaptı.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevsim şartları normalinde uzayan yabani otlarla mücadele kapsamında tırpan çalışmalarını İzmit’in her noktasında sürdürüyor. Ekipler, yeşil alanlarda ve çeşitli noktalarda uzayan yabani otları, araçların görüşünün kapanmaması, görüntü kirliliği oluşmaması ve haşerelerin ürememesi için düzenli olarak temizliyor.
İzmit’in dört bir yanında mesai yapan ekipler, Akpınar Mesire Alanı, Alikahya Merkez Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Tüysüzler Mahallesi, Hakaniye Mahallesi Mezarlığı, Arızlı Ağaköy, Süverler Köyü, Ekopark güneş panelleri, İzmit Belediyesi ve ÇEVKOR Ağaçlandırma Sahası, Karaabdülbaki Lavanta Bahçesi, İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesi ve İzmit Ziraat Odası çevresinde görüntü kirliliğine sebep olan otları temizledi. Yeşil alanlarda tırpan işlemleri mevsim şartlarına bağlı olarak ekipler tarafından periyodik olarak devam ediyor.

İzmit’te otlar temizlenerek görsel kirlilik önleniyor

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