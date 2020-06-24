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İzmit’te semt pazarlarının tarihleri değişti

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 10:44 | Son Güncelleme

YKS sınavı nedeni ile İzmit’te kurulacak semt pazarlarının tarihlerinde değişikliğe gidildi.Hafta sonu gerçekleşecek YKS sınavı nedeniyle, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, İzmit’te kurulacak semt pazarlarının tarihlerinde de değişikliğe gidildi.

YKS sınavı nedeni ile İzmit’te kurulacak semt pazarlarının tarihlerinde değişikliğe gidildi.
Hafta sonu gerçekleşecek YKS sınavı nedeniyle, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, İzmit’te kurulacak semt pazarlarının tarihlerinde de değişikliğe gidildi. İzmit Belediyesi, İzmit Kaymakamlığı ve Kocaeli Pazarcılar Odasının yaptığı görüşmeler doğrultusunda esnafın mağduriyet yaşamaması adına normal şartlarda cumartesi günü kurulan Yuvam Akarca Pazarı’nın 26 Haziran Cuma günü, yine normal şartlarda pazar günü kurulan Yahya Kaptan Pazarı’nın ise 29 Haziran Pazartesi günü kurulacağı duyuruldu.

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İmsak
03:23
Sabah
05:23
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:43
Yatsı
22:33

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Büyük Eczanesi
Golcuk
Gümüş Eczanesi
Izmit
Yalın Eczanesi
Golcuk
Eriş Eczanesi
Izmit
Körfez Eczanesi
Korfez
Gebeş Eczanesi
Kandira
Ersin Eczanesi
Basiskele
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