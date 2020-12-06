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İzmit’te sokağa çıkma kısıtlamasında dezenfeksiyon çalışması yapılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.12.2020 17:53 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yasak sonrası hijyenik bir çevrede dolaşabilmeleri adına İzmit’in tüm sokaklarında temizlik çalışması yapıyor.Pandemi nedeniyle hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bilen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm kentte yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yasak sonrası hijyenik bir çevrede dolaşabilmeleri adına İzmit’in tüm sokaklarında temizlik çalışması yapıyor.
Pandemi nedeniyle hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bilen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm kentte yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Yeşilova, Mehmet Ali Paşa, Yenişehir, Tavşantepe, Gökçeören, Çobanköy ve Sadıklar Mahallesi’nde yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, işlemlerin ilk günkü gibi kesintisiz devam ettiğini belirtti.
İzmit’in meydan, cadde ve sokaklarında genel temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştiren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kenti en ücra noktasına kadar temizledi. Vatandaşların huzurla yeni bir haftaya geçiş yapmasını sağlamak adına, salgının yayılmasını önlemek için periyodik olarak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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