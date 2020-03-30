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İzmit’te sokak hayvanları unutulmuyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.03.2020 11:06 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, bir yandan korona virüs çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sokakların boşalması ile besin ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyor.İzmit Belediyesi, korona virüs ile mücadeleyi son hız sürdürürken sokaklardaki hayvanları da unutmuyor.

İzmit Belediyesi, bir yandan korona virüs çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sokakların boşalması ile besin ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyor.
İzmit Belediyesi, korona virüs ile mücadeleyi son hız sürdürürken sokaklardaki hayvanları da unutmuyor. Bu kapsamda ‘Evde kal’ çağrısı ile boşalan sokaklarda besin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına belediye ekipleri koştu. Ekipler, geçtiğimiz haftadan bu yana düzenli olarak yemek ve su ihtiyaçlarını karşıladıkları sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olmayı sürdürüyor. Ekipler son olarak Çayırköy, Gölkent Konutları, Gölkay bölgesinde sokak hayvanlarına mama dağıttı. Ekipler, gittikleri bölgelerde hayvanların ulaşabileceği yerlere ekstra mama ve su bırakmayı da ihmal etmedi.
Öte yandan belediye ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Gültepe ve Tepeköy Mahallelerinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

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