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İzmit’te sokaklar dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.05.2020 11:50 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi ve Bekirdere Mahallesi’nde 2’inci kez yaptığı dezenfekte işlemlerini tamamladı.İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma yasağında kent sokaklarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi ve Bekirdere Mahallesi’nde 2’inci kez yaptığı dezenfekte işlemlerini tamamladı.
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma yasağında kent sokaklarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. İzmit’teki tüm mahalle ve köylerde dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak 2’inci tura başlayan ekipler işlemlerini Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi ve Bekirdere Mahallesi Santral Yolu mevkiinde sürdürdü.
Ekipler, çalışmalar kapsamında çevredeki çöp konteynerlerini de temizledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının hemen ardından bölge halkının dezenfekte edilmiş caddelere gönül rahatlığıyla çıkabilmesi için özveriyle gün boyu çalışmalarını sürdürdü.

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