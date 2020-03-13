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İzmit’te sosyal ve kültürel etkinlikler iptal edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.03.2020 17:31 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında söyleşi, konser, tiyatro etkinliklerini iptal etti.İzmit Belediyesi hastalığa yol açan koronovirüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla Mart ayı sonuna kadar planlamış olduğu söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti.

İzmit’te sosyal ve kültürel etkinlikler iptal edildi

İzmit Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında söyleşi, konser, tiyatro etkinliklerini iptal etti.
İzmit Belediyesi hastalığa yol açan koronovirüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla Mart ayı sonuna kadar planlamış olduğu söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti. İzmit Belediyesi bünyesinde devam eden Anne Eli projesi kapsamında Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik yemek dağıtımı, toplu geziler, İZMEK ve tiyatro kursları da açıklanacak ileri bir tarihe kadar ertelendi. Ayrıca Emekli Evleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar kapalı kalacağı kararlaştırıldı.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Deva Eczanesi
Izmit
Mine Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
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Basiskele
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Darica
Melek Eczanesi
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