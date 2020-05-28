YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit’te taksiler dezenfekte edildi

İzmit’te taksiler dezenfekte edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.05.2020 10:23 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından ilçede hizmet veren 500’e yakın taksi, 2’inci kez dezenfekte edildi.Korona virüs süreci boyunca kent esnafına destek veren İzmit Belediyesi son olarak İzmit’te hizmet veren 500’e yakın taksiyi 2’inci kez dezenfekte ederek sağlık koşullarına uygun hale getirdi.

İzmit Belediyesi tarafından ilçede hizmet veren 500’e yakın taksi, 2’inci kez dezenfekte edildi.
Korona virüs süreci boyunca kent esnafına destek veren İzmit Belediyesi son olarak İzmit’te hizmet veren 500’e yakın taksiyi 2’inci kez dezenfekte ederek sağlık koşullarına uygun hale getirdi. Doğukışla Kapalı Pazar Alanı’nda kurulan dezenfektasyon merkezine getirilen ticari taksiler hem esnafın sağlığını hem de yolcuların sağlığını korumak adına büyük bir titizlikle dezenfekte edildi.
Araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirmeye gelen taksici esnafı ise İzmit Belediyesine ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Keçiören’de 52 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı

Keçiören’de 52 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı

Başkent’te sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar için parkta kitap dağıtıldı

Başkent’te sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar için parkta kitap dağıtıldı

Tepebaşı’ndan vergi hatırlatması ve ödeme kolaylığı

Tepebaşı’ndan vergi hatırlatması ve ödeme kolaylığı

Milletvekili Arvas, Erciş OSB’deki çalışmaları yerinde inceledi

Milletvekili Arvas, Erciş OSB’deki çalışmaları yerinde inceledi

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:26
Öğle
13:03
İkindi
17:00
Akşam
20:29
Yatsı
22:13

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Şifa Eczanesi
Darica
Ege Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Karamursel
Melis Eczanesi
Gebze
İlim Eczanesi
Izmit
Hilal Eczanesi
Basiskele
Özkan Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

Gebze’de Pazar yerlerinde denetimler sürüyor

Gebze’de Pazar yerlerinde denetimler sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.