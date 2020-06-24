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İzmit’te taksilerin dezenfekte işlemleri sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 17:36 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri kapsamında İzmit Belediyesi, kette hizmet veren ticari taksileri virüse karşı düzenli bir şekilde dezenfekte etmeye devam ediyor.İzmit Belediyesi, İzmit’te ve Kocaeli genelinde hizmet veren ticari taksileri düzenli bir şekilde dezenfekte etmeye devam ediyor.

İzmit’te taksilerin dezenfekte işlemleri sürüyor

Korona virüs önlemleri kapsamında İzmit Belediyesi, kette hizmet veren ticari taksileri virüse karşı düzenli bir şekilde dezenfekte etmeye devam ediyor.
İzmit Belediyesi, İzmit’te ve Kocaeli genelinde hizmet veren ticari taksileri düzenli bir şekilde dezenfekte etmeye devam ediyor. Her çarşamba günü Doğukışla Kapalı Pazar Alanında kurulan dezenfektasyon merkezinde ticari taksiler hem yolcu hem de şoför esnafının sağlığını korumak adına düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Taksiler dışında dezenfekte işlemi için destek isteyen taksi dolmuşlar da dezenfekte ediliyor.
Her çarşamba günü İzmit ve diğer ilçelerden ticari taksiler büyük bir titizlikle dezenfekte edilirken esnaf duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Taksici esnafları uygulamanın oldukça güzel olduğunu ifade ederek, “İzmit Belediyesine ve Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası’ndan gelen mesajlarla, sosyal medyadaki ticari taksi sayfalarımız ve çevremizden aldığımız bilgilerle dezenfekte işlemleri gerçekleştiğini öğrendik. İzmit Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu uygulamayla ücretsiz bir şekilde araçlarımızı dezenfekte ettiriyoruz. Çok memnunuz” ifadesini kullandı.
İzmit Belediyesi ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın talebi üzerine odaya kayıtlı olan 438 adet mali müşavir bürosunu titizlikle dezenfekte etmeye başladı. Büyük bir hassasiyetle çalışmaların yürütüldüğünü belirten yetkililer, 438 büronun dezenfekte işleminin 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacağını ifade etti.

İzmit’te taksilerin dezenfekte işlemleri sürüyor

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