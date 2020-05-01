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İzmit’te temizlik araçları kadın şoförlere emanet edilecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde, belediyenin hizmet filosuna katılan yeni süpürge araçları için kadın şoförler istihdam edilecek.Toplumda kadınların her alanda olması gerektiği bilinci ile hareket eden İzmit Belediyesi, yeni hizmet araçları için kadın personeller istihdam edecek.

Kocaeli’nin İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde, belediyenin hizmet filosuna katılan yeni süpürge araçları için kadın şoförler istihdam edilecek.
Toplumda kadınların her alanda olması gerektiği bilinci ile hareket eden İzmit Belediyesi, yeni hizmet araçları için kadın personeller istihdam edecek. ’Kadınlar araç kullanamaz’ algısını ortadan kaldırmak isteyen İzmit Belediyesi, yol süpürme ve temizliğinde kullanılmak üzere alınan 2 adet ravo makinesinin şoförlüğünü kadınların yapacağını açıkladı.

"İstihdam oluşturmaya devam edeceğiz"
Kadınların iş hayatının her alanında olması gerektiğine inanan ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüten İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet, “Kadınlarımızın istihdam alanında daha fazla olması, daha fazla alanda çalışması için onlara yer açmaya çalışıyoruz. İki süpürge aracımızı 2 kadın şoförümüz kullanacak. Biz kadınların her işi en iyi şekilde yapacağını ve başaramayacağı hiçbir iş olmayacağını göstereceğiz. Kadınlarımızın için her alanda istihdam oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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