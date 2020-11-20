YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit’te temizlik mesaisi sürüyor

İzmit’te temizlik mesaisi sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.11.2020 14:10 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsün ülkemizde görüldüğü mart ayından beri aralıksız olarak cadde cadde, sokak sokak temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

İzmit’te temizlik mesaisi sürüyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsün ülkemizde görüldüğü mart ayından beri aralıksız olarak cadde cadde, sokak sokak temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler 9 aylık süre boyunca cadde ve sokakları 7 gün 24 saat yıkayarak korona virüse karşı çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Korona virüsün artış gösterdiği son dönemlerde de tedbiri elden bırakmayan ekipler, kırsal bölgelerden kentin en işlek caddelerine kadar titiz çalışmalara imza atıyor. Ekipler, tazyikli su, köpüklü su, ilaçlı su, tanker, arasöz ve fırçalama araçlarıyla korona virüse karşı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Bu doğrultuda ekipler son olarak, Yeşilova Mahallesi, Bekirdere Mahallesi, Gültepe Fatih Mahallesi, Terzibayırı Mahallesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Alikahya Fatih Mahallesi, Topçular Mahallesi, Serdar Mahallesi, Tepecik Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi, Akçakoca Mahallesi, Körfez Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Üçgaziler Mahallesi, Orhaniye Mahallesi ve kent merkezi olmak birçok noktada yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.

İzmit’te temizlik mesaisi sürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:51
İkindi
15:23
Akşam
17:46
Yatsı
19:09

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Fatih Eczanesi
Izmit
Çağla Eczanesi
Cayirova
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
Burak Eczanesi
Gebze
Özlem Eczanesi
Izmit
Park Eczanesi
Golcuk
Sezer Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.