İzmit’te temizlik mesaisi sürüyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsün ülkemizde görüldüğü mart ayından beri aralıksız olarak cadde cadde, sokak sokak temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler 9 aylık süre boyunca cadde ve sokakları 7 gün 24 saat yıkayarak korona virüse karşı çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Korona virüsün artış gösterdiği son dönemlerde de tedbiri elden bırakmayan ekipler, kırsal bölgelerden kentin en işlek caddelerine kadar titiz çalışmalara imza atıyor. Ekipler, tazyikli su, köpüklü su, ilaçlı su, tanker, arasöz ve fırçalama araçlarıyla korona virüse karşı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bu doğrultuda ekipler son olarak, Yeşilova Mahallesi, Bekirdere Mahallesi, Gültepe Fatih Mahallesi, Terzibayırı Mahallesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Alikahya Fatih Mahallesi, Topçular Mahallesi, Serdar Mahallesi, Tepecik Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi, Akçakoca Mahallesi, Körfez Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Üçgaziler Mahallesi, Orhaniye Mahallesi ve kent merkezi olmak birçok noktada yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.



