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İzmit’te trafik kazalarına anında müdahale

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.08.2020 11:44 | Son Güncelleme

İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı ve Umuttepe Kampüsü yollarında meydana gelen kazalara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla müdahale ederek olası yeni kazaların önüne geçti.Kocaeli’de yaşanan kazalar sonrasında araçların hemen kaldırılıp, temizlik yapılarak yolun ulaşıma açılması, trafik akışının devamlılığı ve güvenlik acısından önem taşıyor.

İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı ve Umuttepe Kampüsü yollarında meydana gelen kazalara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla müdahale ederek olası yeni kazaların önüne geçti.
Kocaeli’de yaşanan kazalar sonrasında araçların hemen kaldırılıp, temizlik yapılarak yolun ulaşıma açılması, trafik akışının devamlılığı ve güvenlik acısından önem taşıyor. İzmit ilçesinde gerçekleşen iki kazada da emniyet güçleri ve Kocaeli Büyükşehir BelediyesiTrafik Zabıta ile koordineli bir şekilde hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kaza sonrasında yolu temizleyerek kısa sürede yolu trafiğe açtı.
İzmit ilçesinin Ömer Türkçakal Bulvarı Başiskele yönü Büyükşehir İtfaiye önü ile Umuttepe Kampüs yolu İzmit yönü Üçtepeler mevkiinde kazalar gerçekleşti. Kısa sürede olay yerine giden emniyet güçleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri yoldaki düzeni sağladı. Ekipler kazaya karışan araçların çekici ile hemen yoldan kaldırdı. Emniyet güçleri ve trafik zabıta ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de kazaların olduğu bölgelere hızlıca ulaştı. Ekipler vatandaşların oluşan kaza sonucunda trafiğin aksamaması için kaza bölgesini hızlı bir şekilde temizledi. Ömer Türkçakal Bulvarında hasar alan oto korkuluklar kaldırılırken, Umuttepe yolundaki kazada kırılarak yola savrulan ağaç parçaları toplandı.
Meydana gelen kaza sonrası bölgede hızlı bir şekilde temizlik çalışması yapan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için kaza bölgesini kumladı. Kumlama çalışması sonrasında kaza bölgesi süpürge araçlar ile temizlendi. Temizleme çalışması ile olası yeni kazaların meydana gelmesinin önüne geçildi.

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