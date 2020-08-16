YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit’te yabani ot temizliğine ara verilmiyor

İzmit’te yabani ot temizliğine ara verilmiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.08.2020 12:56 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ekipleri, Yahyakaptan, Kuruçeşme Fatih ve Yenimahalle mahallelerinde mevsim şartlarına bağlı olarak uzayan yabani ot temizliği yaptı.Vatandaşların günlük yaşam kalitesini en yüksek seviyede tutmak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, yabani ot temizliğini ilçenin her noktasında sürdürüyor.

İzmit’te yabani ot temizliğine ara verilmiyor

İzmit Belediyesi ekipleri, Yahyakaptan, Kuruçeşme Fatih ve Yenimahalle mahallelerinde mevsim şartlarına bağlı olarak uzayan yabani ot temizliği yaptı.
Vatandaşların günlük yaşam kalitesini en yüksek seviyede tutmak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, yabani ot temizliğini ilçenin her noktasında sürdürüyor. Mevsim şartları normalinde mahalle, sokak ve park alanlarında uzayan çim ve yabani otların temizliğini gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların günlük hayatta yoğun şekilde kullandığı bölgeleri temiz tutuyor.
Ekipler bu kapsamda son olarak Yahyakaptan, Kuruçeşme Fatih ve Yenimahalle Mahallesi’nde uzayan çimlerin ve yabani otların temizliğini yaptı. Yol kenarları, kaldırımlar ve geniş arazilerde mesai yapan ekipler, vatandaşların evlerinin önüne kadar giderek yabani otları temizledi. Ekipler, yeşil alanlardaki tırpan işlemlerinin periyodik olarak devam ettiğini bildirdi.

İzmit’te yabani ot temizliğine ara verilmiyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı

Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:29
Sabah
06:05
Öğle
13:10
İkindi
16:58
Akşam
20:05
Yatsı
21:34

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Kaya Eczanesi
Derince
Palandöken Eczanesi
Darica
Eriş Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Osmangazi Eczanesi
Darica
Ece Eczanesi
Izmit
Kemal Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Bilgievleri’nden LGS öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti

Bilgievleri’nden LGS öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.