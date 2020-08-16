İzmit’te yabani ot temizliğine ara verilmiyor

İzmit Belediyesi ekipleri, Yahyakaptan, Kuruçeşme Fatih ve Yenimahalle mahallelerinde mevsim şartlarına bağlı olarak uzayan yabani ot temizliği yaptı.

Vatandaşların günlük yaşam kalitesini en yüksek seviyede tutmak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, yabani ot temizliğini ilçenin her noktasında sürdürüyor. Mevsim şartları normalinde mahalle, sokak ve park alanlarında uzayan çim ve yabani otların temizliğini gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların günlük hayatta yoğun şekilde kullandığı bölgeleri temiz tutuyor.

Ekipler bu kapsamda son olarak Yahyakaptan, Kuruçeşme Fatih ve Yenimahalle Mahallesi’nde uzayan çimlerin ve yabani otların temizliğini yaptı. Yol kenarları, kaldırımlar ve geniş arazilerde mesai yapan ekipler, vatandaşların evlerinin önüne kadar giderek yabani otları temizledi. Ekipler, yeşil alanlardaki tırpan işlemlerinin periyodik olarak devam ettiğini bildirdi.



