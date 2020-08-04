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İzmit’teki çöp konteynerleri bayram sonrası dezenfekte edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerdeki tüm çöp konteynerleri Kurban Bayramı sonrasında yıkanarak dezenfekte edildi.İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı sonrası çöplere atılan atıkların kötü kokuya ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için ilçe genelinde tüm mahallelerde bulunan konteynerleri yıkayarak, bakteri öldürücü ve koku giderici antibakteriyel ilaçlarla temizledi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerdeki tüm çöp konteynerleri Kurban Bayramı sonrasında yıkanarak dezenfekte edildi.
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı sonrası çöplere atılan atıkların kötü kokuya ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için ilçe genelinde tüm mahallelerde bulunan konteynerleri yıkayarak, bakteri öldürücü ve koku giderici antibakteriyel ilaçlarla temizledi. Ekipler tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik hizmetinin yanı sıra, Kurban Bayramında kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için çöp konteynerlerine yönelik özel bir çalışma yapıldı.
Halkın sağlığı ve çevre temizliğinin en hassas konulardan biri olduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Tüm cadde ve sokaklarımızda temizlik çalışmalarımız devam ederken, periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik işlerine ara vermedik. Kurban Bayram’ında kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için çöp konteynerlerine yönelik özel bir çalışma yapıldı. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Bu çalışma ile sadece konteynerlerin temizliği değil, şehir içinde çeşitli atıklardan kaynaklı kirlenen noktalarda da bu dezenfekte işlemi sağlanıyor” dedi.

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