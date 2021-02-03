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İzmit’teki minyatürlerin geleceğini vatandaşlar belirleyecek

03.02.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tren garı mevkinde bulunan minyatürlerin geleceğini, vatandaşların belirleyeceğini söyledi.İzmit Belediyesinin Şubat ayı meclis toplantısı belediye hizmet binasında 16 maddenin görüşülmesiyle gerçekleştirildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tren garı mevkinde bulunan minyatürlerin geleceğini, vatandaşların belirleyeceğini söyledi.
İzmit Belediyesinin Şubat ayı meclis toplantısı belediye hizmet binasında 16 maddenin görüşülmesiyle gerçekleştirildi. Meclis toplantısında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tren garı mevinde bulunan minyatürlerin geleceğini vatandaşların belirleyeceğini ifade etti.
Tren garı bölgesinde bulunan minyatürlerin bakımı konusu hakkında bilgiler veren Hürriyet, “Çok eskiyen bir yapı olduğu için dokunmak isteyince elimizde kalıyor. Minyatürlerin restorasyonluk durumu da kalmamış. Hep birlikte karar verebileceğimiz bir şey yapmak istiyoruz. Bu konuda farklı ne yapabiliriz diye arkadaşlarımız çalışıyor. Eski başkanlarımızın işleri olduğu için, sanki onların yaptıklarını kaldırıyor gibi, siyasi bir tartışma konusu oluşsun da istemiyoruz. Bununla ilgili çalışmaları yapıp, sizlerle de paylaşalım. Halka da sormak istiyoruz. Halkın verdiği karar doğrultusunda gerekli çalışmaları yaparız” dedi.

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