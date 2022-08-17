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İznik Gölü, Türkiye Pirat Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

17.08.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İznik Gölü, Türkiye Pirat Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

İznik Gölü, Türkiye Pirat Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde, 18-21 Ağustos arasında yapılacak Türkiye Pirat Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı.

İznik Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıfı Komitesi ortaklığında gerçekleşecek organizasyonda genel klasman, yerli sınıf ve gençler kategorisinde olmak üzere 40 tekne ile 80 sporcu yarışacak.

Organizasyon, İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, şunları söyledi:

"Türkiye'nin beşinci, Marmara Bölgesi'nin en büyük gölüne sahip ilçemizde su sporları alanında yaptığımız girişimler meyvelerini veriyor. Yelken, yüzme, kürek, kano alanlarında açmış olduğumuz kurslardan çıkan gençlerimiz yine bu alanlardaki takımlarımızda sporcu olarak birçok müsabakalara katılıyorlar ve önemli başarılar elde ediyorlar. Gerek ilçemizin ve İznik Gölü'nün tanıtımı ve gerek bu alanda sporcu yetiştirmemize destek sağlayacak bu organizasyonu önemli görüyoruz. Bu vesile ile Türkiye Pirat Şampiyonası müsabakalarında yarışacak tüm sporculara başarılar diliyorum."

İznik Gölü, Türkiye Pirat Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

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